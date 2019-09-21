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В Киеве убили 16-летнюю девушку: в преступлении подозревают ее отца (видео)
В субботу, 21 сентября, в Оболонском районе Киева убили 16-летнюю девушку. Ранее сообщалось об убийстве председателя ОТГ в Акимовке Запорожской области.
Трагедия в столице произошла около 11:30 на улице Попова, 6. Тело обнаружила тетя умершей.
Как сообщает «Киев Оперативный», женщина увидела, что дверь в квартире родственников открыта, решила проверить и наткнулась на огромную лужу крови.
В преступлении подозревается отец девушки, его уже задержали правоохранители.
Детали ЧП устанавливаются.
Напомним, на днях в Николаеве задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в расстреле трех сотрудников АЗС в Ингульском районе города.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».