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Происшествия

В Киеве убили 16-летнюю девушку: в преступлении подозревают ее отца (видео)

14:59 21 сентября 2019 1174
дверь в квартиру
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 21 сентября, в Оболонском районе Киева убили 16-летнюю девушку. Ранее сообщалось об убийстве председателя ОТГ в Акимовке Запорожской области.

Трагедия в столице произошла около 11:30 на улице Попова, 6. Тело обнаружила тетя умершей.

Как сообщает «Киев Оперативный», женщина увидела, что дверь в квартире родственников открыта, решила проверить и наткнулась на огромную лужу крови.

В преступлении подозревается отец девушки, его уже задержали правоохранители.

Детали ЧП устанавливаются.

Напомним, на днях в Николаеве задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в расстреле трех сотрудников АЗС в Ингульском районе города.

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