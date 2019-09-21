Происшествия

В Киеве убили 16-летнюю девушку: в преступлении подозревают ее отца (видео)

В субботу, 21 сентября, в Оболонском районе Киева убили 16-летнюю девушку. Ранее сообщалось об убийстве председателя ОТГ в Акимовке Запорожской области.

Трагедия в столице произошла около 11:30 на улице Попова, 6. Тело обнаружила тетя умершей.

Как сообщает «Киев Оперативный», женщина увидела, что дверь в квартире родственников открыта, решила проверить и наткнулась на огромную лужу крови.

В преступлении подозревается отец девушки, его уже задержали правоохранители.

Детали ЧП устанавливаются.

Напомним, на днях в Николаеве задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в расстреле трех сотрудников АЗС в Ингульском районе города.

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