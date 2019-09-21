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Стиль жизни

Гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака

15:50 21 сентября 2019 1989
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звезды советуют: 22 сентября не начинайте много дел сразу, у вас вряд ли получиться разорваться.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Внимательность и еще раз внимательность. Звезды говорят, что возможны ошибки в финансах и документах, конфликты с важными людьми.

Телец

Много денег получат те, кто взялся за реализацию творческих проектов.

Близнецы

Недруги постараются сделать вашу жизнь сложной, но у вас получится всех победить.

Рак

Ракам предстоит решение сложной проблемы, от которой зависит благосостояние на ближайший месяц.

Лев

Львам стоит больше отдыхать. Прогулки, игры на свежем воздухе, пикники с семьей — все это ваше.

Дева

У Дев успешно сложатся деловые поездки, но от перелетов лучше отказаться.

Весы

Весы усомнятся в любви второй половинки. Возможен конфликт с близкими людьми на бытовой почве.

Скорпион

Возможны финансовые проблемы и козни конкурентов, но вы справитесь.

Стрелец

Звезды советуют усиленно бороться с недостатками, с вредными привычками и комплексами.

Козерог

Осторожнее с едой и алкоголем. Не рассказывайте о своих планах друзьям.

Водолей

Водолеям придется работать с утра до вечера. Зато вечером вас пригласят в гости.

Рыбы

Не ревнуйте любимого человека, это лишь ваши фантазии. Хороший день для новой стрижки.

Удачного вам дня!

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп здоровья.

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