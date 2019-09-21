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Гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака
Звезды советуют: 22 сентября не начинайте много дел сразу, у вас вряд ли получиться разорваться.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака.
Овен
Внимательность и еще раз внимательность. Звезды говорят, что возможны ошибки в финансах и документах, конфликты с важными людьми.
Телец
Много денег получат те, кто взялся за реализацию творческих проектов.
Близнецы
Недруги постараются сделать вашу жизнь сложной, но у вас получится всех победить.
Рак
Ракам предстоит решение сложной проблемы, от которой зависит благосостояние на ближайший месяц.
Лев
Львам стоит больше отдыхать. Прогулки, игры на свежем воздухе, пикники с семьей — все это ваше.
Дева
У Дев успешно сложатся деловые поездки, но от перелетов лучше отказаться.
Весы
Весы усомнятся в любви второй половинки. Возможен конфликт с близкими людьми на бытовой почве.
Скорпион
Возможны финансовые проблемы и козни конкурентов, но вы справитесь.
Стрелец
Звезды советуют усиленно бороться с недостатками, с вредными привычками и комплексами.
Козерог
Осторожнее с едой и алкоголем. Не рассказывайте о своих планах друзьям.
Водолей
Водолеям придется работать с утра до вечера. Зато вечером вас пригласят в гости.
Рыбы
Не ревнуйте любимого человека, это лишь ваши фантазии. Хороший день для новой стрижки.
Удачного вам дня!
Напомним, ранее мы публиковали гороскоп здоровья.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..