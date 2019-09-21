Спорт

«Олимпик» помог пострадавшим в ДТП и впервые победил при испанском тренере: видеообзоры матчей

В субботу, 21 сентября, двумя матчами во Львове и Запорожье продолжился 8-й тур украинской премьер-лиги.

«Львов» — «Олимпик» — 0:1 (Политыло, 80, с пенальти). На 45+1-й минуте удален Гончар («Львов»), а на 45+2-й Дийе («Олимпик») не реализовал пенальти.

По дороге из Киева во Львов клубный автобус «Олимпика» сделал внеплановую остановку. Увидев много пострадавших людей в жутком ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, клубный врач Юрий Кривенко оказал им первую помощь до прибытия «скорой». «К счастью, все участники аварии остались живы. „Олимпийцы“ обогрели их чаем и снабдили теплыми вещами. Дождавшись приезда полиции и кареты скорой помощи, дончане продолжили свой путь», — сообщается на официальной странице «Олимпика» в Instagram.

Как известно, добрые дела возвращаются сторицей, и в поединке на «Арене Львов» дончане добыли свою первую победу в сезоне, минимально обыграв местный муниципальный клуб. В компенсированное время первого тайма хозяева остались в меньшинстве после того, как Гончар получил второе предупреждение, а вот реализовать назначенный пенальти сенегалец Дийе не смог. То, что не удалось Матару, получилось у Политыло на 80-й минуте — в итоге, этот мяч стал решающим.

«Заря» — «Мариуполь» — 0:0. На 32-й минуте удален Федорчук («Мариуполь»), а на 39-й — Будковский («Заря»).

Уже в первом тайме каждая из команд потеряла по одному игроку — за вторые предупреждения поле досрочно покинули Федорчук у «Мариуполя» и Будковский у «Зари». Хоть у «Зари» было подавляющее преимущество на протяжении всей игры (статистика ударов — 17:4 в пользу «бело-черных»), забить подопечным Виктора Скрипника не удалось. Тем самым оборвалась результативная серия луганчан в нынешнем сезоне, которая насчитывала, с учетом квалификации Лиги Европы, 13 матчей.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 21 очко (7 матчей);

2. «Десна» — 14 (7);

3. «Александрия» — 12 (7);

4. «Заря» — 12 (8);

5. «Днепр-1» — 11 (8);

6. «Колос» — 10 (7);

7. «Мариуполь» — 9 (7);

8. «Динамо» — 8 (6);

9. «Карпаты» — 8 (8);

10. «Ворскла» — 7 (7);

11. «Львов» — 6 (8);

12. «Олимпик» — 5 (8).

В 8-м туре премьер-лиги в воскресенье, 22 сентября, сыграют также: «Десна» — «Шахтер», «Ворскла» — «Динамо» и «Колос» — «Александрия».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два гола чемпиона мира Супряги принесли «Днепру-1» победу над «Карпатами».

Фото ФК «Заря»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter