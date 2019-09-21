Была связана веревкой: выяснились новые детали убийства школьницы в Киеве (фото, видео)

Происшествия

История с жестоким убийством школьницы в Оболонском районе Киева обрастает жуткими подробностями. Главный подозреваемый — отец 16-летней девушки — признал, что был пьян и поссорился с дочерью, а потом связал ей руки и ноги веревкой. Все эти меры были нужны, чтобы девушка не вышла гулять. Через некоторое время отец обнаружил дочь в комнате без признаков жизни.

Судмедэкспертиза подтвердила, что девушка умерла от асфиксии (удушения). Подозреваемый сейчас находится в Оболонском райуправлении полиции. Расследуется дело об умышленном убийстве. За это преступление Уголовный кодекс предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Преступление было совершено на улице Александра Попова, 6, на столичной Оболони. На место ЧП полицию вызвала бабушка школьницы, которая была официальным опекуном несовершеннолетней. Мать девушки ушла из семьи, а отца лишили родительских прав.

Напомним, ранее в Сумах полиция расследовала убийство молодого жителя города. Подозреваемым стал отец сумчанина, который и заявил в полицию о пропаже. Выяснилось, что между отцом и сыном возникла пьяная ссора, результатом которой стало убийство.

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