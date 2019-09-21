Стиль жизни

К чему готовиться: гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака

22 сентября — хороший день для умственной деятельности и решения нетривиальных задач.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Удачными будут рыбалка и охота. Помните о правилах этикета.

Телец

Не стоит обижать близких людей и игнорировать их просьбы провести выходной за совестным досугом.

Близнецы

Звезды советуют посвятить воскресение восстановлению энергетического потенциала.

Рак

Раки будут сегодня блистать, но помните: нельзя поучать друзей и родственников.

Лев

Возможен конфликт с родными людьми. Стоит переждать этот неблагоприятный момент, набравшись терпения

Дева

Вы можете получить неприятную новость о ком-то из близких членов семьи.

Весы

Возможно романтическое знакомство или встреча с другом далекого детства.

Скорпион

Вы можете получить расстройство желудка по вине слишком калорийной и несбалансированной пищи.

Стрелец

В этот день повышается вероятность получить крупный подарок судьбы.

Козерог

Не стоит обсуждать с кем-то личные планы, семейный интим или другие пикантные темы.

Водолей

Сегодня удачными будут визиты к друзьям, небольшие прогулки, выезд за город или домашние посиделки.

Рыбы

Отличный для решения вопросов аренды, ремонта авто или приобретения товаров для быта.

Удачного вам дня!

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп здоровья.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter