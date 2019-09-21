Украина

Потеплеет до +23, но не везде: синоптик дала прогноз погоды на воскресенье

В последний день астрономического лета — 22 сентября — в Украине будет солнечно и ощутимо потеплеет. На большей части страны температура воздуха в течение дня составит +17…+23 градуса. Ночи при этом останутся холодными +4…9 градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, «синоптическим эксклюзивом» 22 сентября отметятся восточные и северо-восточные регионы (Харьковская, Черниговская, Сумская области). Там в воскресенье ожидаются дожди, температура останется в диапазоне +14…17 градусов.

Западный и северо-западный ветер с порывами до 20 м/с ожидается по всей Украине, кроме западных областей.

Напомним, в Луганской области и в Карпатах синоптики обещают ночные заморозки на почве до -3 градусов. При этом в Закарпатье днем воздух прогреется до +23°.

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