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Мир

Выживший после отравления "Новичком" британец будет судиться с Россией

10:15 22 сентября 2019 164
роули
Инф. «ФАКТОВ»

Британец Чарли Роули, ставший случайным пострадавшим от атаки на семью Скрипалей в Солсбери, намерен судиться с Россией. Мужчина собирается добиваться компенсации за то, что был отравлен нервно-паралитическим токсином «Новичок». Свой моральный ущерб Роули оценил в миллион фунтов стерлингов (1,25 млн долларов).

Два года назад Роули полмесяца провел в коме, после того как в уличном контейнере подобрал флакон с ядом. После прихода в сознание британец перенес инсульт, а потом еще долго лечился от менингита. Подругп Роули Дон Стерджесс приняла содержимое флакона за элитную парфюмерию, распылила «духи» на себя и скончалась в больнице.

47-летний Роули уже нанял адвоката для защиты своих интересов в суде. «Дон и Чарли стали случайными жертвами… Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов токсина. Но еще больше моего подзащитного волнует, чтобы наконец была раскрыта вся правда о случившемся. Много вопросов так и остались без ответа», — заявил адвокат Патрик Магуайр в комментарии британской Daily Mirror.

Напомним, яд «Новичок» был замаскирован под флакон с духами и предназначался для атаки на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Сергей и Юлия провели в клинике несколько месяцев, но им удалось выжить.

Как полагают, группа, организовавшая покушение на убийство Скрипалей, после выполнения задачи бросила флакон с ядом в уличный контейнер для благотворительности. Там емкость с токсином нашли Чарли Роули и Дон Стерджес и стали соответственно четвертым и пятой пострадавшими от «Новичка». Третьим пострадавшим был полицейский, приехавший к дому Скрипалей.

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