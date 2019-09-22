Оля Полякова показала ноги в бинтах (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее похвасталась татуировкой дракона, показала ноги в бинтах и сообщила, что находится в клинике.

Кадры, на которых медработник бинтует ноги певицы, появились в Instagram-сториз Поляковой.

Но, к счастью, это не кадры лечения. Просто певица решила стать еще красивее и сделала себе дренажное бинтование.

Напомним, что о своих ногах Полякова заботится особо тщательно. Она даже создала для них соцстраничку. Певица считает, что у нее самые красивые ноги в Украине. При росте 180 см длина ног Оли Поляковой составляет 127 см.

Также отметим, что Полякова сама растит себе достойную конкурентку — старшую дочь Машу. Уже сейчас поклонники Поляковой отмечают удивительное сходство девочки с мамой. Маша выглядит взрослой девушкой, а ведь она еще подросток.

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