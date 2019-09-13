24.65 / 24.93 27.16 / 27.60
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Тату на всю спину: Оля Полякова ошарашила дерзким бразом (фото)

18:35 13 сентября 2019 124
Оля Полякова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Оля Полякова, эпатирующая публику откровенными фото, снова удивила сеть. Она ошарашила дерзким образом. В Instagram-сториз певица показала, как создает красоту — тату на всю спину с изображением огнедышащего дракона.

Оля показала несколько пикантных фото. На одном из них она прикрыла оголенные ягодицы сердечком.

С тату на спине Оля появилась на праздновании дня рождения Кати Осадчей.

Напомним, Оля также стала специальной гостьей конкурса «Мисс Украина». Под ее песню «Мадонна» участницы впервые предстали на сцене перед зрителями.

Также Полякова стала дизайнером — вместе с Андре Таном она выпустила свою первую капсульную коллекцию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер