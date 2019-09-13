Шоу-бизнес

Тату на всю спину: Оля Полякова ошарашила дерзким бразом (фото)

Популярная певица Оля Полякова, эпатирующая публику откровенными фото, снова удивила сеть. Она ошарашила дерзким образом. В Instagram-сториз певица показала, как создает красоту — тату на всю спину с изображением огнедышащего дракона.

Оля показала несколько пикантных фото. На одном из них она прикрыла оголенные ягодицы сердечком.

С тату на спине Оля появилась на праздновании дня рождения Кати Осадчей.

Напомним, Оля также стала специальной гостьей конкурса «Мисс Украина». Под ее песню «Мадонна» участницы впервые предстали на сцене перед зрителями.

Также Полякова стала дизайнером — вместе с Андре Таном она выпустила свою первую капсульную коллекцию.

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