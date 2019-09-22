Ястремская успешно стартовала на престижном турнире в Китае (видео)

Спорт

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 28-ю строчку в мировом женском рейтинге, с победы начала выступление на турнире в китайском Ухане с призовым фондом 2,82 млн долларов.

В первом круге соперницей нашей соотечественницы была австралийка Айла Томлянович (42-я), которую Даяна уже дважды ранее обыгрывала в 2018-м в Пекине и в 2019-м в Хуахине. Уверенно провела украинка и отчетный поединок. В первом сете соперницы стабильно брали каждая свою подачу, а на тай-брейке Ястремская переиграла австралийку, а во втором мощная игра Даяны буквально разоружила Томлянович — итоговый счет 7:6 (5), 6:2 в пользу нашей соотечественницы.

За свой успех Даяна заработала 15 240 долларов призовых и во втором круге сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия, 18-я) — Кристина Макхейл (США, 100-я).

Отметим, что также на турнире принимают участие еще две украинки. Катерина Козлова (72-я) успешно преодолела квалификацию и в первом раунде сыграет с американкой Элисон Риск (32-я), а первая ракетка Украины Элина Свитолина (3-я) начнет выступление сразу со второго круга, где встретится с победительницей пары Шуай Пенг (Китай, 109-я) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 26-я). Пока же в ожидании первого матча одесситка упражняется в пинг-понге.

В ожидании старта на турнире Свитолина упражняется в пинг-понге

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужская сборная Украины проиграла Венгрии в матче Кубка Дэвиса.

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