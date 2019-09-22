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В Турции можно будет пользоваться украинскими водительскими правами: что об этом известно
Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Соответствуюшее межправительственное соглашение будет подписано в ближайшее время. Как сообщали «ФАКТЫ», с 2017 года в качестве проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию признаются внутренние биометрические паспорта (ID-карты).
Об этом стало известно по итогам переговоров глав министерств внутренних дел Украины Арсен Аваков и Турции Сулеймана Сойлу в Стамбуле.
«Надеюсь, соответствующее соглашение будет подписано уже в ближайшее время», — цитируют украинского министра в Национальной полиции.
Министр внутренних дел Турции также подчеркнул о заинтересованности своей страны в сотрудничестве с Украиной в вопросах борьбы с терроризмом.
Ранее в турецкой Аланье отель Grand Atilla без предупреждения отказался селить туристов из России. В результате без номеров остались 19 человек, прибывших из Санкт-Петербурга.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?