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Украина

В Турции можно будет пользоваться украинскими водительскими правами: что об этом известно

15:55 22 сентября 2019 110
Водительское удостоверение
Инф. «ФАКТОВ»

Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Соответствуюшее межправительственное соглашение будет подписано в ближайшее время. Как сообщали «ФАКТЫ», с 2017 года в качестве проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию признаются внутренние биометрические паспорта (ID-карты).

Об этом стало известно по итогам переговоров глав министерств внутренних дел Украины Арсен Аваков и Турции Сулеймана Сойлу в Стамбуле.

«Надеюсь, соответствующее соглашение будет подписано уже в ближайшее время», — цитируют украинского министра в Национальной полиции.

Министр внутренних дел Турции также подчеркнул о заинтересованности своей страны в сотрудничестве с Украиной в вопросах борьбы с терроризмом.

Ранее в турецкой Аланье отель Grand Atilla без предупреждения отказался селить туристов из России. В результате без номеров остались 19 человек, прибывших из Санкт-Петербурга.

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