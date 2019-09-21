У Зеленского рассказали, как будут использовать «формулу Штайнмайера»

Политика

В Офисе Владимира Зеленского сделали важное разъяснение по поводу будущего применения «формулы Штайнмайера» на Донбассе. Помощник Зеленского Андрей Ермак настаивает, что мирный план Штайнмайера еще не утвержден — с документом должны ознакомиться депутаты и проголосовать «за» или «против».

Разъяснение появилось после того, как активисты и блогеры, приглашенные в Офис президента, ушли разочарованными. Приглашенные заявили, что на встрече так и не получили ответов на важные вопросы по поводу формулы Штайнмайера. Вместо этого им предложили больше доверять президенту.

«Хочу повторить то, что сказал на встрече. Ничего не будет решаться без ведома общества. У процесса имплементации формулы несколько этапов, это не разовое решение. Формула — это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение», — уточнил Ермак.

Напомним, в США предостерегли Украину, что мирный план Штайнмайера очень расплывчатый и таит серьезные угрозы. А депутат Сергей Рахманин в интервью «ФАКТАМ» прямо назвал формулу Штайнмайера «безумием» и «политическим детонатором».

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