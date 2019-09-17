«Наполи» благодаря пенальти обыграл действующего обладателя Кубка чемпионов: видеообзоры матчей

Спорт

Во вторник, 17 сентября, восемью матчами стартовал групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Группа Е

«Наполи» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 2:0 (Мертенс, 81, с пенальти, Льоренте, 90+2).

Исход поединка решился в последнюю десятиминутку — сначала Мертенс реализовал пенальти, а в компенсированное время Льоренте закрепил преимущество хозяев, которые тем самым оформили первое поражение «Ливерпуля» в нынешнем сезоне во всех турнирах (в Суперкубке Англии «мерсисайдцы» уступили «Манчестер Сити» лишь в серии пенальти).

«Зальцбург» (Австрия) — «Генк» (Бельгия) — 6:2 (Холанд, 2, 34, 45, Хван, 36, Собослай, 45+2, Ульмер — Лукуми, 40, Самата, 52). На 81-й минуте удален Самата («Генк»).

Первый хет-трик в нынешней Лиге чемпионов оформил 19-летний норвежец Эрлинг Холанд, который стал восьмым футболистом, который забил три мяча в дебютном матче на групповой стадии турнира. Примечательно, что это тот самый парень, который стал лучшим бомбардиром проходившего в Польше чемпионата мира U-20, забив девять мячей в одном матче с Гондурасом, и вот «зажигает» уже в Лиге чемпионов. К слову, Холанд в возрасте 19 лет и 58 дней стал самым молодым автором хет-трика в Лиге чемпионов после испанца Рауля Гонсалеса (18 лет 113 дней в 1995 году) и англичанина Уэйна Руни (18 лет 340 дней в 2004-м).

Группа F

«Интер» (Италия) — «Славия» (Чехия) — 1:1 (Барелла, 90+2 — Олаинка, 63).

Сенсацией едва не завершился поединок в Милане, где титулованный «Интер» принимал скромную чешскую «Славию». Гости вели в счете с середины второго тайма, но в компенсированное время не удержали свое преимущество и упустили шанс добыть первую в своей истории победу в гостях в рамках группового этапа самого престижного клубного турнира Европы.

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Барселона» (Испания) — 0:0. На 57-й минуте Ройс не реализовал пенальти (вратарь).

Группа G

«Лион» (Франция) — «Зенит» (Россия) — 1:1 (Депай, 50, с пенальти — Азмун, 41).

Питерский «Зенит», за который весь матч провел украинец Ярослав Ракицкий, открыл счет в конце первого тайма. Сделал это Азмун, который за несколько минут до этого должен был… покинуть поле из-за травмы, но решил остаться, и как оказалось, не зря. Впрочем, хозяева после перерыва отыгрались, когда Депай заработал и реализовал пенальти, а вот на больше не хватило ни одну, ни другую команды.

«Бенфика» (Португалия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 1:2 (Сеферович, 84 — Вернер, 69, 79).

Победу «РБ Лейпциг» принес дубль лучшего бомбардира команды Тимо Вернера, который в нынешнем сезоне уже забил семь мячей во всех турнирах (пять в бундеслиге и два — в Лиге чемпионов).

Группа Н

«Челси» (Англия) — «Валенсия» (Испания) — 0:1 (Родриго, 75).

Прошлогодний победитель Лиги Европы начал выступление в группе Лиги чемпионов с неожиданного домашнего поражения. Владея преимуществом по ходу всего матча, подопечные Фрэнка Лэмпарда пропустили единственный мяч после нестандартного розыгрыша штрафного удара.

«Аякс» (Нидерланды) — «Лилль» (Франция) — 3:0 (Промес, 18, Альварес, 50, Тальяфико, 62).

Полуфиналист прошлогодней Лиги чемпионов добился легкой домашней победы. Тем самым амстердамцы показали, что потеря де Лигта и де Йонга, перешедших летом в «Ювентус» и «Барселону» соответственно, не сказалась на амбициях команды Эрика тен Хага.

Добавим, что еще восемь матчей в группах А, В, С и D, в том числе и между «Шахтером» и «Манчестер Сити», будут сыграны в среду, 18 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити».

Фото Getty Images

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