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Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед» (видео)

17:54 22 сентября 2019 853
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед» (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В рамках 6-го тура английской премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед».

«Молотобойцы», неплохо стартовавшие в нынешнем сезоне, довольно уверенно провели поединок и смогли одержать победу. Приятно, что победный мяч в матче провел украинец Андрей Ярмоленко. На последней минуте первого тайма полузащитник открылся в штрафной площадке соперника, получил передачу, после чего из-под защитника пробил точно в угол ворот — и даже отчаянный прыжок одного из лучших вратарей мира испанца Де Хеа не смог предотвратить взятие ворот.

После перерыва все потуги «красных дьяволов» сравнять счет оказались тщетными, а хозяевам удалось удвоить свое преимущество благодаря точному удару защитника Кресвелла. В итоге — 2:0 победа «Вест Хэма» и текущее четвертое место в турнирной таблице.

Отметим, что это уже второй мяч Ярмоленко в нынешнем сезоне — ранее он забил в ворота «Норвича», причем этот гол был признан лучшим в «Вест Хэме» по итогам августа. Перед этим же Андрей не забивал за свою команду почти год, залечивая тяжелую травму, последний раз отличившись дважды в поединке с «Эвертоном» в сентябре 2018-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» без Зинченко забил в матче АПЛ против «Уотфорда» восемь мячей.

Фото Getty Images

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