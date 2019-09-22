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Стало известно, сколько боевиков «ДНР» и «ЛНР» сдались СБУ за время войны на Донбассе
За период с августа 2015 года украинским властям добровольно сдались 383 сепаратиста террористических «ДНР» и «ЛНР». Это произошло в рамках программы СБУ «Тебя ждут дома».
Как сообщили Апострофу сообщили в Департаменте контрразведки СБУ, с начала 2019 года программой воспользовались 16 человек, а в 2018 году — 128 человек.
При этом в СБУ отметили, что программа «не устанавливает законодательных гарантий и процедур освобождения лиц от уголовной ответственности», а лишь предусматривает консультативную помощь в прекращении сепаратистами их противоправной деятельности.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в Луганской области контрразведка СБУ задержала женщину, которая была завербована боевиками «ЛНР». А несколько ранее там же «повязали» боевика «ЛНР», который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..