Украина

Прятался в сараях и гаражах: СБУ обезвредила боевика, совершившего в 2014 году дерзкий теракт на Луганщине

В Луганской области, в районе проведения операции Объединенных сил оперативники СБУ задержали боевика «ЛНР», который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском. Ранее в этом регионе задержали боевика, который ехал в Харьков оформлять визу в одну из стран Балтии.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что задержанный, получивший навыки взрыво-подрывной деятельности, числился в бандформировании «Полтинник». А два года назад по личным мотивам выехал на подконтрольные правительству Украины территории и все это время скрывался: у жены, у знакомых, в сараях и гаражах в Северодонецке, Лисичанске, Приволье, Новодружеске, а также ночевал в палатке в лесах.

«Силовики задержали боевика в доме его знакомого в поселке Шепилов Попаснянского района, куда он зашел переодеться перед встречей со знакомым», — сообщают в СБУ, и добавляют, что у задержанного изъяли стартовый пистолет «Шмайсер» калибра 9 мм с признаками переделки, револьвер системы «Наган» времен Второй мировой войны, почти 50 патронов калибра 7,62 мм к винтовке, 18 патронов травматического действия калибра 9 мм, 3 штык-ножа к винтовке.

Задержанный признался правоохранителям, что минировал дорогу на Соледар и мосты в Лисичанске, взорвал Томашовский мост между Лисичанском и Северодонецком.

Открыто уголовное производство по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос открытия еще одного дела, связанного с подрывом моста — по статье ст. 258−3 (террористический акт).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на админгранице с аннексированным Крымом, на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» украинские пограничники задержали 35-летнего боевика, который воевал в рядах незаконных вооруженных формирований на оккупированной части Донецкой области. Он присоединился к ним в 2014 году, но вскоре, разочаровавшись в «русском мире», уехал на заработки в Россию.

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