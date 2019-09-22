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Здоровье и медицина

Землю накроют мощные магнитные бури: названы опасные даты

20:59 22 сентября 2019 158
Магнитная буря
Инф. «ФАКТОВ»

В конце сентября Украину настигнет сильнейшая магнитная буря уровня G2. С таким прогнозом выступили астрономы Лаборатории рентгеновской астрономии солнца FIAN. Напомним, последняя мощная магнитная буря настигала Землю в начале июня.

Магнитные бури уровня G2 ожидаются 27 и 28 сентября, а 29 сентября мощность начнет падать, однако возмущения будут продолжаться вплоть до 30 сентября.

Опасные даты в сентябре и начале октября

В эти дни метеочувствительные люди могут ощущать недомогание: головные боли, страдать от повышенного давления, ощущать слабость.

Для того, чтобы минимизировать влияние излучений, советуют придерживаться режима сна, отказаться от алкогольных напитков, не переедать и чаще гулять на свежем воздухе.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что надо делать и от чего отказаться в День осеннего равноденствия.

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