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Землю накроют мощные магнитные бури: названы опасные даты
В конце сентября Украину настигнет сильнейшая магнитная буря уровня G2. С таким прогнозом выступили астрономы Лаборатории рентгеновской астрономии солнца FIAN. Напомним, последняя мощная магнитная буря настигала Землю в начале июня.
Магнитные бури уровня G2 ожидаются 27 и 28 сентября, а 29 сентября мощность начнет падать, однако возмущения будут продолжаться вплоть до 30 сентября.
Опасные даты в сентябре и начале октября
В эти дни метеочувствительные люди могут ощущать недомогание: головные боли, страдать от повышенного давления, ощущать слабость.
Для того, чтобы минимизировать влияние излучений, советуют придерживаться режима сна, отказаться от алкогольных напитков, не переедать и чаще гулять на свежем воздухе.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что надо делать и от чего отказаться в День осеннего равноденствия.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..