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Счастье здесь больше не живет: в сети показали печальное фото из Донецка
В парке кованых фигур во временно оккупированном Донецке неизвестные повредили скульптурную композицию «Птица-счастье». Соответствующее фото появилось в местной группе в социальной сети с подписью «Парк кованых фигур. Птичка счастья померла».
В парке кованых скульптур
При этом в комментариях пользователи называют две версии произошедшего.
В комментариях пользователи сообщили, что парк вообще находится в ужасном состоянии, поскольку у гильдии кузнецов (по сути создателей парка) нет денег на его поддержание, а оккупационная администрация спонсировать уход за парком отказалась.
«Я туда на прошлых выходных пятачок положила и желание загадала… Видимо, птичке проще было умереть, чем его выполнить», — призналась дончанка Елена.
«Птица-счастье» или «Птица-банкир» была выставлена в парке на Аллее меценатов 22 сентября 2012 года.
Среди дончан существовало поверье, что если потереть ей клюв и бросить монетку в специальное отверстие — птичка исполнит задуманное.
«Брось пятачок — пожелание шепни, носик погладь, чтобы сбывались они», — было написано на постаменте, который еще остался в заброшенном парке.
Напомним, сеть растрогал рассказ патриотки Украины о жизни в Донецке.
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