Где смотреть онлайн «Мариуполь» — «Динамо»: расписание трансляций матча УПЛ

Спорт

В среду, 25 сентября, на стадионе имени Владимира Бойко будет сыгран перенесенный поединок 4-го тура чемпионата Украины по футболу между принципиальными оппонентами — «Мариуполем» и киевским «Динамо» (кто не помнит, как судьбу одной из несостоявшихся дуэлей решили в Спортивном арбитражном суде в Лозанне).

История противостояния соперников в премьер-лиге насчитывает 42 матча. «Динамо» выиграло 35 встреч, еще пять завершились вничью, а в двух победа досталась приазовцам (один успех позволил в ту пору еще «Ильичевцу» остаться в элитном дивизионе, а второй был добыт в чиновничьих кабинетах).

Чемпионат Украины. Перенесенный матч 4-го тура



25 сентября (среда)

«Мариуполь» — «Динамо» 17:00 «Футбол 1»

Букмекеры в предстоящем поединке отдают подавляющее преимущество команде Алексея Михайличенко. К примеру, аналитики конторы «Фаворит спорт» ставки на победу «Динамо» принимают с коэффициентом 1,25, на ничью — 6,00, на успех мариупольцев — 13,00.

Напомним, что подопечные Алексея Михайличенко после разгрома в Полтаве «Ворсклы» (5:0) занимают в турнирной таблице пятое место, в мариупольцы после ничьей в Запорожье с «Зарей» (0:0) — на восьмой строке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче Лиги Европы со шведским «Мальме» прервало свою кошмарную серию без побед.

Фото ФК «Динамо»

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