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В Киеве "по ошибке" обстреляли спасателей, тушивших пожар
В Киеве, на улице Набережно-Корчеватской (Голосеевский район) хозяин частного дома обстрелял спасателей, прибывших тушить возникший на территории домовладения пожар. Ранее в столице при пожаре в квартире погибли двое пенсионеров.
Как сообщают в ГосЧС, ЧП произошло вечером в воскресенье, 15 сентября. Прибывшие по вызову спасатели установили, что горит пристройка к частному дому и отправились на разведку и тушение пожара. В это время мужчина, находившийся в доме, без предупреждения открыл огонь в сторону пожарных.
«В середине дома находился его житель, мужчина 1955 года. Покинув дом, начальник караула 17-й Государственной пожарно-спасательной части дал команду личному составу оставить территорию частной усадьбы. На тот момент возгорание уже было ликвидировано. Хозяин усадьбы вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений», — говорится в сообщении.
Полиция, прибывшая на место инцидента, задержала стрелка. Мужчина во время задержания добровольно отдал револьвер системы «Наган», переделанный для отстрела резиновых пуль, и извинился перед спасателями, объяснив свой поступок тем, что «сразу не узнал пожарных».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в минувший уик-энд в столичном Гидропарке горел комплекс Bora Bora Beach Club. Огонь охватил клуб и пляж. Из-за ветра огонь перекинулся на деревья и очень быстро распространялся.
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