Происшествия

Ночной таран на Шулявке в Киеве: пострадал ребенок

Вечером в воскресенье, 22 сентября, ближе к полуночи на перекрестке проспекта Победы с улицей Нестерова (метро Шулявская) произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Škoda.

Предварительно установлено, что оба автомобиля двигались в сторону Нивок.

На перекрестке в остановившегося во втором ряду «японца» на полном ходу сзади врезалась Škoda и отбросила Mitsubishi в сторону.

Почему ее водитель не заметил коллегу, будут выяснять следователи, поскольку кроме больших материальных убытков в этом происшествии пострадала девочка 5 лет.

Ее родители побеспокоились о безопасности маленького пассажира — она была в специальном кресле.

Но все же ребенка пришлось везти в больницу.

Травмы маленького пациента уточняются.

Можно предположить, что водитель Škoda попросту был невнимателен и сейчас у него появились проблемы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Соломенском районе Киева полицейские на Skoda спровоцировали тройное ДТП и попали на камеру видеорегистратора.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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