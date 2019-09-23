Военные Путина снова опозорились: появилось видео провального запуска ракеты в Севастополе

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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя. Внимание на ролик, опубликованный в Twitter, обратило «РГ: Русское оружие», пишет «Лента.ру».

На кадрах видно, как один из стартовых ускорителей ракеты отделяется и улетает вверх, а второй падает. При этом маршевый двигатель не включается и ракета падает в воду.

Неудачный пуск противокорабельной ракеты «Раструб-Б» сторожевым кораблем «Ладный» в бухте Севастополя. Видео: Военный обозреватель pic.twitter.com/3WItbgYPUe — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 22 сентября 2019 г.

Когда именно было снято видео, не уточняется. Издание предположило, что инцидент произошел во время показательных выступлений моряков Черноморского флота в честь Дня ВМФ России 28 июля, однако позже стало известно, что неудачный запуск был зафиксирован в 2015 году. Известно, что в результате никто не пострадал.

Издание напоминает, что «Раструб-Б» — советский корабельный противолодочный ракетный комплекс. Комплекс был принят на вооружение в 1984 году, а затем несколько раз проходил модернизацию. В настоящее время он используется для вооружения больших противолодочных кораблей проекта 1134-А, 1134-Б, 1155 и сторожевых кораблей проекта 1135 и предназначен для уничтожения подводных лодок, боевых надводных кораблей и судов вероятного противника. Коррекция траектории ракеты осуществляется корабельной системой управления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, при этом все пуски завершились авариями.

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