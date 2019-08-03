Украина

Отравили все побережье: в сети показали фото катастрофы в Крыму (видео)

Оккупанты довели захваченный ими Крым до настоящей экологической катастрофы: российские военные сбрасывают канализационные стоки прямо в море, без предварительной очистки. Об этом из вопиющих случаев нарушения всех санитарных норм пишет блогер RoksolanaToday&Крым.

«Севастополь в родной говени: отравили дерьмом побережье от Голубой бухты до Балаклавы», — пишет она, сопровождая свой пост

На снимках видно, как грязное мутное пятно выливается из канализации прямо в море, нанося ущерб жизни его обитателей.

«Говно страна, говно вода…», — поддерживают Роксолану читатели ее микроблога.

«В Крыму сезон купания в говне продолжается. Концентрация говна на квадратный метр всё увеличивается. Добро пожаловать в крымское говно, господа отдыхающие», — пишет пользователь под ником Злой.

При этом он публикует свой снимок экологического бедствия на полуострове: «Артиллерийская бухта, Севастополь. Говна продолжают прибывать в Крым».

На фото видно, как серая масса из канализации сбивается в кучу возле причала, превращаясь в пугающую вонючую жижу, вызывающую отвращение.

Напомним, что на днях в подконтрольном россиянам севастопольском Морском гидрофизическом институте заявили о том, что спутником из космоса были зафиксированы канализационные выбросы в Голубой бухте оккупированного Севастополя. При этом, по словам замдиректора института Антона Георга-Копулоса, течением фекалии несет в другие бухты оккупированного города.

«В Балаклаву все это идет, в сторону побережья. Как следствие, конечно же, прибрежная полоса — она ​​страдает больше всего. Придонные отложения крайне поражены, во-первых, бактериями, фон в 10−20 раз по многим параметрам — фосфаты, аммоний — что это? Мы понимаем, что это моющие средства из канализации. что такое аммоний — мы понимаем, что это продукты человеческой жизнедеятельности», — отметил ученый.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму как минимум на четырех пляжах люди вынуждены купаться в загрязненном фекалиями море. Так, в городе Судак в районе горы Алчкак и пансионата «Медвежонок» из-за аварии на коллекторе произошла утечка сточных вод. При этом заметно, что вода в устье реки Судак (Суук-Су) стала мутной и имеет едкий запах.

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