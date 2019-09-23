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Не должна была рожать третьего: стало известно, какой важный закон нарушила Анастасия Заворотнюк

Родив третьего ребенка, российская актриса Анастасия Заворотнюк нарушила закон природы. Она сошла со своего предначертанного пути, что и стало причиной тяжелой болезни.

Об этом в интервью изданию «Телепрограмма» рассказала нумеролог Евгения Белова.

Белова считает, что артистка должна была родить только двоих детей, однако она решила нарушить закон природы.

Злокачественная опухоль стала развиваться сразу после того, как звезда перенесла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

По словам нумеролога, когда только появились новости о болезни актрисы, она сделала расчеты. Нельзя сказать, что Заворотнюк была предначертана эта болезнь, но нумерологические данные подтверждают то, о чем сейчас говорят — причиной болезни Анастасии стало ЭКО.

«У Анастасии не должно было быть третьего ребенка. Новая жизнь, которая не должна была появиться по законам природы, привела к нарушению этих самых законов и отступлению от своего пути. Из-за этого она заболела. Вот что показали нумерологические прогнозы. Если бы не ребенок, то она была бы счастлива со своим мужем Петром Чернышевым и у них были бы прекрасные взаимоотношения», — объяснила Евгения Белова.

Ранее телеведущий Сергей Майоров сообщил журналистам, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Состояние звезды описывается как тяжелое. Несмотря на это у врачей и близких артистки «появилась надежда, что все может обойтись».

Напомним, в начале сентября СМИ стали распространять противоречивые сообщения о самочувствии актрисы, у которой диагностировали рак мозга. Якобы состояние Анастасии Заворотнюк настолько ухудшилось, что ее ввели в медикаментозную кому. Однако позднее эту информацию опровергли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный врач, сотрудник Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе считает, что при удачном раскладе артистка сможет вернуться к полноценной жизни. Однако если глиобластома находится в стволе головного мозга, тогда у Заворотнюк могут отняться конечности.

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