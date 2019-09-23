Болезнь Заворотнюк: первый муж актрисы приехал просить у нее прощения

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Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Об этом телеканалу НТВ рассказала пациентка частной московской клиники, где сейчас находится актриса.

По ее словам, Заворотнюк с 16 сентября «лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца».

Женщина подтвердила, что Анастасию действительно госпитализировали 13 сентября с диагнозом «глиобластома» в последней стадии. 14 сентября актрису частично парализовало, 15 сентября ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Официального подтверждения этой информации нет. При этом 19 сентября сообщалось, что врачи определились с курсом лечения актрисы. Ей проводят антибактериальную терапию и терапию, направленную на коррекцию отека мозга. 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

В то же время в Москву приехал первый муж актрисы Олаф Шварцкопф — он хочет извиниться перед Анастасией. Мужчина искренне сожалеет, что во время совместной жизни не дал ей, чего она хотела.

Немец Олаф Шварцкопф был старше на 11 лет и опытнее. Он сразу отвел юную Анастасию Заворотнюк в загс. Каждый шаг актрисы он фиксировал на домашнюю камеру. Через год после свадьбы Анастасия Заворотнюк подала на развод, а брошенный муж на всю страну озвучил ее женскую тайну.

Олаф Шварцкопф, первый муж Анастасии Заворотнюк: «Она была беременна. Мне сказали, что это был не выкидыш, это был аборт. А я до этого так и думал, что это выкидыш, и я переживал за ребенка».

Жизнь Олафа после развода не наладилась. Бизнес прогорел, он сам так и не женился, один воспитывает дочь от любовницы, работает на стройке. Денег хватает лишь на квартиру, требующую основательного ремонта. Олаф снимает ее у знакомых за символическую сумму.

Мужчина признается, что до сих пор не может забыть свою прекрасную Настю — хорошую, яркую и беззаботную.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный врач, сотрудник Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе рассказал о перспективах восстановления 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой был обнаружен рак мозга.

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