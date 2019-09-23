"Чернобыль" получил премию "Эмми"

Шоу-бизнес

В воскресенье, 22 сентября, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения премии «Эмми» — самой престижной в мире телевизионной награды. Как уже сообщали «ФАКТЫ», абсолютными лидерами по количеству номинаций были сериал «Игра престолов» (32 номинации) и мини-сериал «Чернобыль» (19 номинаций).

В результате «Игра престолов» (восьмой сезон) получила «Эмми» в главной категории — «Лучший драматический сериал». «Чернобыль» победил в своей номинации — «Лучший мини-сериал». Еще две премии «Эмми» принесли ему Йохан Ренк (признан лучшим режиссером мини-сериалов) и Крейг Мейзин (категория «Лучший сценарий для мини-сериалов).

«Игре престолов» в итоге повезло куда меньше. Из 32 номинаций он получил всего две премии! «Эмми» досталась еще Питеру Динклейджу в категории «Лучший актер второго плана в драматическом сериале». Однако с учетом 10 побед в так называемых технических категориях, которые вручались несколькими днями раньше, заключительный сезон «Игры престолов» заработал 12 «Эмми», повторив рекорд, установленный пятым сезоном этого культового сериала.

А теперь по порядку. Лучшим комедийным сериалом стал «Дрянь». Лучшим фильмом снятым для телевидения — «Черное зеркало: Брандашмыг».

Билли Портер признан лучшим драматическим телеактером за исполнение главной роли в сериале «Поза». Джоди Комер («Убивая Еву») победила в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале».

Лучшим комедийным актером в сериале назван Билл Хэйдер («Барри»). Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») победила в такой же категории у женщин. Джаррел Джером стал лучшим актером в мини-сериале — «Когда они нас увидят». Лучшей актрисой в мини-сериале признана Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон».

Джулия Гарнер победила в категории «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале». «Эмми» принесла ей роль в «Озарке». Лучшим комедийным телеактером второго плана признан Тони Шалуб («Невероятная миссис Мэйзел»).Алекс Борстейн («Невероятная мисси Мэйзел») получила «Эмми» как лучшая комедийная телеактриса второго плана.

Бен Уишоу, партнер Хью Гранта по «Очень английскому скандалу», назван лучшим актером второго плана в мини-сериале. Сам Грант остался без «Эмми». Патриция Аркетт за роль в «Притворстве» признана лучшей актрисой второго плана в мини-сериале.

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