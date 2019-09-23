В Киеве устроили стрельбу по полицейским: первые детали происшествия

Происшествия

В ночь на понедельник, 23 сентября в Оболонском районе Киева произошла стрельба — ранили патрульного полицейского. По предварительным данным, это произошло во время проверки документов злоумышленников. Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева обстреляли Муниципальную охрану.

Как сообщает Информатор, в настоящее время в Киеве действует оперативный план «Сирена». Тем не менее в полиции инцидент пока не комментируют.

Местом трагедии стал ресторан Forrest Club по улице Минская, 20а. Именно там патруль полиции остановил группу иностранцев для проверки документов. Выстрелил в сторону копов, злоумышленник скрылся по улице Вышгородской в сторону лесного массива.

По имеющейся информации, рост стрелка составляет около 180 сантиметров. На вид ему 35 лет. Был одет в темно-синюю куртку и кепку.

Как сообщалось ранее, в Николаеве задержали подозреваемого в убийстве трех человек на АЗС. Для его поимки также вводили план «Сирена». По данным полиции, на момент совершения своего кровавого преступления он был пьян.



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