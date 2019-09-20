Тройной расстрел на АЗС в Николаеве: новые подробности дела (видео)

Происшествия

В Николаеве на АЗС «Фактор» 18 сентября были убиты три человека: механик, оператор и кассир. По горячим следам был задержан 48-летний бывший работник газовой АЗС Андрей М. (имя изменено). Ему объявлено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство двух и более человек»).

В комментарии «ФАКТАМ» отдел коммуникации полиции Николаевской области сообщил, что во время задержания при себе у подозреваемого обнаружено большое количество оружия и боеприпасов: два револьвера, два пистолета (системы Флобера и ПМ), глушитель, пять снаряженных магазинов к пистолетам, более сотни патронов, часть из которых боевые. Маркировка патронов совпадает с найденными на месте преступления гильзами. Изъятое направлено на проведение экспертизы.

И. о. начальника полиции Николаевской области Иван Выговский сообщил, что, вероятнее всего, у будущего убийцы возник конфликт с работниками АЗС, на которой он проработал 12 лет. Версия о том, что преступление совершено из-за денег, не подтвердилась: накануне совершенного убийства на заправке прошла инкассация. И об этом подозреваемый наверняка знал. На станции обнаружили его заявление об увольнении.

О подозреваемом известно, что он жил сам на съемной квартире, находится в разводе, детей не имеет. Вел довольно скрытный образ жизни. Когда-то служил в армии (еще при СССР), но был уволен по состоянию здоровья. Ранее судим не был.

В суд подано ходатайство об аресте мужчины. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о стрельбе на заправке в Киеве, где пострадал участник Майдана.

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