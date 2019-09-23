Шоу-бизнес

В пятом эфире популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») на паркет вышло 11 пар. Одной из них, в конце программы, по решению судей и зрителей, пришлось покинуть шоу. Нынешний эфир проходил под темой «Год, который изменил мою жизнь». Звездные участники делали откровенные признания, часто не в силах сдерживать слез. Поддерживать пары на балконе на этот раз выпало известной телеведущей Надежде Матвеевой, которая в прошлом эфире покинула шоу.

Эфир открыла самая сексуальная пара сезона — Даниель Салем и Юлия Сахневич.

- Сегодня наш танец о встрече после долгой разлуки, и я очень хорошо знаю эти ощущения, — признался «ФАКТАМ» Даниель Салем. — Когда мне было 21, меня, в звании старшего лейтенанта, направили в точку боевых действий в Ливан, откуда я родом. И только спустя два месяца я смог поговорить по телефону со своей девушкой. В момент разговоров соседнее здание попала бомба, связь, конечно, оборвалась. Тогда срочно эвакуировали весь район и две с половиной недели со мной не мог связаться никто из родных. А девушка думала, что меня уже нет в живых. Я помню эту тяжелую и долгую дорогу домой, в Одессу. Это было очень волнительно. Когда я увидел со спины свою девушку, то все, о чем я думал было: как она отреагирует, ведь она ещё не знала, что я жив.

Венский вальс пары запомнился головокружительной поддержкой на вытянутых руках.

- Я вспомнил момент, когда покинул паркет, танцуя с Джанет Джексон, — поделился своим прошлым Франциско Гомес. — Лав-лав-лав! В этом шоу вы — как лавина, которую ничего не остановит!

- 2009 год изменил мою жизнь, — продолжила воспоминания Екатерина Кухар. — Тогда, после долгих испытаний, я родила сына. Даниель — вы, как Титан! Но, помните, что Титан может превратиться в «Титаник».

— А я вспомнил 2006 год, первый эфир «Танцев со звездами», — сказал Влад Яма. — Тогда ко мне впервые подошла девочка с просьбой оставить автограф на кусочке салфетки.

Пара получила от судей 28 баллов.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева посвятили свой выход на паркет году, когда Владимир стал одним из ведущих «Евровидения-2017», которое проходило в Киеве.

— Никогда не думал, что я стану ведущим такого конкурса! — признался Владимир. - «Евровидение» сделало меня знаменитым.

Народное диско пара танцевала под хит Верки Сердючки «Зибен, зибен…».

— После этого выступления у вас будет много предложений, — решила Екатерина. — Вас даже хор Веревки может пригласить! Хотя мне не хватило казацкого шпагата.

— Обещаю, если буду в финале — покажу, — тут же ответил Остапчук.

— Эта ночь — ваша, — признал Франциско. — Я ожидал вашего появления, оно все лучше и лучше.

— Признаюсь, впервые под этот трек я вижу такие слаженные движения, — сказал Влад. — Вы танцевали в немного новом стиле. Но… это было хорошо.

Жюри оценило выступление пары на 27 баллов.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар посвятили свой танец тем, кто навсегда остается в сердце. Виктория до сих пор не может отойти от трагедии, которая унесла жизнь актрисы «Дизель-шоу» Марины Поплавской.

Трогательное выступление пары пришли поддержать актеры «Дизель-шоу».

- Мы осознаем ценность человеческой жизни, но не знаем, что будет завтра, — сказала сквозь слезы Екатерина. — Ребята, вы с легкостью можете стать фаворитами нашего шоу. Единственное, о чем не надо забывать — как важен «язык» стоп.

- У меня к вашей паре тайная страсть, — признался Франциско. — Но история немного парализовала вас. Она не дала вам возможность полностью раскрыться. Не сдерживайте себя на сцене.

— Советую вам больше говорить телом, — сказал Влад. — Все должно быть максимально органично.

Судьи поставили паре 25 баллов. Екатерина Кухар дала «десятку»!

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров посвятили свое выступление самому сложному году в жизни Анны.

- Это эфир мы посвящаем году, который изменил нашу жизнь и для меня это Олимпийские игры, — призналась «ФАКТАМ» Анна Ризатдинова. — Это был сложнейший год, в котором была только гимнастика. Я вычеркнула из жизни все, абсолютно все, проводила в зале по 16 часов в сутки, в минус 30, в плюс 30, не важно. Я понимала, что на кон поставлено все. И сегодняшний танец — это эмоция, кульминация и рефлексия на те события. Многие могут сказать, что опять в нашем танце много гимнастических элементов, но мы сделали это специально, ведь мне так хочется подчеркнуть, что спорт — это важно и поддержать всех тех, кто готовится к главным соревнованиям в жизни.

— Прекрасное выступление, — признал Франциско. — Вы рождены побеждать! Но, хочу покритиковать: слишком много спорта. Танцуйте!

- Прекрасные танцы с предметами, — поддержал коллегу Влад. — Но наше шоу немного про другое.

- А я не соглашусь с Вадом, — сказала Екатерина. — Вы, Анна, еще та пиранья. Мне было всего достаточно!

Пара получила от судей 26 баллов.

Дзидзьо и Яна Цыбульская посвятили свой танец всем, кто когда-то шел наперекор общему мнению.

- Слушайте себя, — сказал Дзидзьо, перед выходом на паркет.

Квик степ пара танцевала под песню Дзидзьо «Я и Сара», который в финале и сам взялся за микрофон.

- Ой, дідусику, такое наслаждение, — признал Франциско. — Это квик степ? Нет! Но зато такой праздник на селе!

- Вы с Цибульской, действительно, классная пара, — сказала Екатерина. - Вы — поете, а она — танцует. Молюсь, лишь чтобы вы не попали в зону риска.

- То капець! — воскликнул Влад. - Настроение чудесное, но техника… я просто офигел! Ошибка на ошибке.

Паре поставили 20 баллов.

Алена Шоптенко и Алексей Яровенко признались, что их жизни изменила Чернобыльская трагедия. Фристайл пара посвятила всем, кто пострадал от катастрофы и спасал жизни другим.

- Я из Беларуси и 70 процентов радиации пошло в нашу сторону, — рассказал Алексей.

В зале присутствовал ликвидатор, водолаз Алексей Ананенко, которого зал приветствовал стоя.

- Мне кажется, что вы не очень довольны своим выступлением, — неожиданно прокомментировал номер пары Влад.

- Мы видим, как вы стараетесь, — поддержала его Екатерина. — Но лишь стараний слишком мало.

- Вы как ванильное мороженое — не наешься и не налижешься, — сказал Франциско. — Выпустите зверя, покажите себя на паркете!

Пара получила от жюри 21 балл.

Ксения Мишина и Евгений Кот посвятили свой танец году, который изменил жизнь Ксении, когда она родила сына Платона. Наконец, пара танцевала хип хоп, который от них давно ожидали судьи.

- Мне понравилось, что вы, наконец, поймали свой ритм, — признал Влад. — Мне было всего достаточно.

- Мне кажется, что мы с Владом смотрели разные выступления, — возразил ему Франциско. — Музыки практически не было. Движений тоже. Это было не лучшее, что я от вас видел.

- Я соглашусь с Франциско, что мне чего-то не хватило, — сказала Екатерина. — Или это на вас Кот так успокаивающе действует… Хочу, чтобы вы показали свое «я».

Пара получила от судей 25 баллов.

Елена Кравец и Максим Леонов посвятили свое выступление 1995 году, когда Елена познакомилась с нынешним президентом Владимиром Зеленским.

- Именно в этот год я познакомилась с компанией, которую любили все девчонки, — рассказала Елена. — Когда я увидела Вовчика, поняла, что из него будет толк. Для миллионов зрителей артисты «Квартала» — кумиры. Но было разное. Десять лет у меня был психоаналитик. Официально заявляю: я — не легенда.

Танго пара танцевала под хит Аллы Пугачевой «Так же как все».

- Елена, вы мне нравитесь, — признался Гомес. — Но, знаете, не удалось на этот раз. Я хочу, чтобы вы скинули с себя все лишнее. У вас такой надежный партнер!

- Я не согласна с Франциско, — парировала Кухар. — В вашей паре на зависть всем есть идеальный тандем. Ваш дуэтный танец смотрелся очень выразительно.

- Я вижу, вы решили добавить немного зеленого, — пошутил Влад, намекая на цвет платья Елены. — Нерва иногда было слишком много. Но опыт к вам приходит.

Пара получила от судей 24 балла.

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина посвятили свое выступление 2019 году, когда Михаил получил приглашение стать участником «Танці з зірками».

- Я почувствовал себя звездой! — признался Михаил.

Поддержать Кукуюка на эфир приехала его коллега по фильму «Свингеры» Оля Полякова.

- Такой медвежонок, прислонился бы, — неожиданно воскликнул Франциско. — Вы мне очень нравитесь!

- Вы, как бравый солдат Швейк, снова симулировали танец, — решила Екатерина Кухар.

- Танец стал лучше, — признал Влад. — По крайней мере, чем было до этого, точно!

Пара получила от судей 20 баллов.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук посвятили свое выступление всем матерям.

- Мы до тех пор остаемся детьми, пока жива наша мама, — сквозь слезы сказала Людмила, вспоминая тяжелую болезнь своей мамы.

- Это прямо в сердце, — признал Влад. — Мне все понравилось.

- Вы танцевали от самого сердца, — сказал Франциско. — Вы опять в соревновании.

- Раскройте свои плечи, — посоветовала Люде Екатерина Кухар.

Судьи поставили паре 27 баллов.

Закрывало эфир выступление пары Maruvи и Jay. Переломным для певицы стал 2016 год, когда в шоу-бизнесе появилась исполнительница Maruv.

- Девочка Аня из Павлограда всегда хотела стать звездой, — призналась певица. — Десять лет я ходила на кастинги, но мне говорили, что я толстая и некрасивая. Не бойтесь мечтать! Плюйте всем в лицо и делайте то, что хотите.

Откровенный танец вызвал восхищение в зале и среди судей.

- Мне нравятся контрасты, — сказал Влад. — Это был номер для всех мужчин. Это было хорошо, а иногда — блестяще.

- Я рад, что вы вернулись к нам без выкрутасов, — признал Франциско. — Это был ваш танец.

- Блеск и нищета куртизанок, — заявила Екатерина. — Не думала, что мне придется оценивать танец из стриптиз-клуба. Таким фривольностям не место на паркете.

Пара получила 23 балла.

Турнирную таблицу после оценок судей возглавили Даниэль Салем и Юля Сахневич — 28 баллов. Меньше всех баллов набрали пары Михаила Кукуюка и Дзидзьо — 20.

В зону риска пятого эфира попали пары Дзидзьо и Яны Цыбульской и Maruvи Джея. Неожиданно для многих, проект покинула пара Maruv.

- Спасибо всей моей команде, которая помогала готовиться к эфирам, — сквозь слезы сказала певица. — Я с детства смотрела «Танці з зірками» и мечтала попасть в этот проект. Но спасибо, что вылетела. Тяжело совмещать гастроли и танцы. На самом деле, я такая выжатая…

Подробнее о предыдущих эфирах шоу «Танці з зірками» читайте на «ФАКТАХ».

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