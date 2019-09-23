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История с задержанием шамана, собиравшегося свергнуть Путина, получила неожиданное продолжение
В российском Иркутске задержали четверых сторонников шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву ради «изгнания из Кремля Путина». Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников в комментарии Радио Свобода.
Самого шамана задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. По предварительным данным, он был отправлен в психдиспансер.
Тем не менее было также заведено дело об экстремизме, по этой статье Габышеву грозит до четырех лет лишения свободы. Российские правоохранители усмотрели в высказываниях шамана «публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента России В. В. Путина».
Габышев отправился из Якутии в Москву в марте 2019 года. Своим приверженцам он заявил, что действующий президент России является «порождением темных сил», с которым под силу справиться только шаману.
Ранее украинский журналист Иван Яковина высказал ироничную версию о том, что именно якутский шаман является генератором всевозможных несчастий, которые обрушились на Россию в последнее время (авиакатастрофы, пожары, утечка радиации).
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