София Ротару поразила цветущим видом в Италии (фото)

Шоу-бизнес

Легендарная украинская певица София Ротару, фото которой без макияжа недавно порадовало поклонников, показала, как проводит выходные в Италии — в небольшом рыбацком городке Портофино в провинции Генуя.

На снимках, которые Ротару опубликовала в соцсети, она позирует в розовом платье с кокетливым принтом. На ногах 72-летней звезды — белая спортивная обувь.

Выглядит Ротару гораздо моложе своих лет и дело даже не в наряде. Ее подписчики засыпали певицу комплиментами.



«На Вас посмотришь, аж хочется жить», «Лучшая и любимая таких больше не будет», «Красавица наша! Очень Вас любим!», «София Ротару просто прелесть, так держать, мы вас любим», «Здравия, Сонечка, София Михайловна! От Вашей красоты аж дар речи испарился, ослепили в холодный день и согрели! Благо Дарю Вам! Ангел Вы наш! Успехов Вам! Да хранит Вас Бог», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее в сети появились слухи о том, что София Ротару борется с онкологией. У певицы на эти слухи ответили.

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