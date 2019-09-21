Заворотнюк перенесла вторую операцию

Шоу-бизнес

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, перенесла вторую операцию.

Об этом телеканалу НТВ сообщил друг Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров.

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Он отметил, что такую информацию ему предоставила директор актрисы Марина Потапова.

По словам Майорова, Потапова сказала ему, что в ситуации со здоровьем актрисы «появилась надежда на то, что все может еще обойтись».

Отметим, что первую операцию провели в Германии. После этого актрисе стало хуже.

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Также уточняется, что Заворотнюк по-прежнему находится в тяжелом состоянии и остается под наблюдением врачей. В палате с актрисой все время присутствуют ее родственники и директор.

Напомним, ранее семья Заворотнюк отказалась от помощи врачей-консультантов из других клиник. Актриса лечится в одной из лучших частных больниц Москвы, семья Заворотнюк за лечение не платит.

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