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Заворотнюк перенесла вторую операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, перенесла вторую операцию.
Об этом телеканалу НТВ сообщил друг Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров.
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Он отметил, что такую информацию ему предоставила директор актрисы Марина Потапова.
По словам Майорова, Потапова сказала ему, что в ситуации со здоровьем актрисы «появилась надежда на то, что все может еще обойтись».
Отметим, что первую операцию провели в Германии. После этого актрисе стало хуже.
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Также уточняется, что Заворотнюк по-прежнему находится в тяжелом состоянии и остается под наблюдением врачей. В палате с актрисой все время присутствуют ее родственники и директор.
Напомним, ранее семья Заворотнюк отказалась от помощи врачей-консультантов из других клиник. Актриса лечится в одной из лучших частных больниц Москвы, семья Заворотнюк за лечение не платит.
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