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Международная ловушка: эксперт рассказал, почему Россия заинтересована в срыве контракта «Мотор Сич»
Пока соглашение о «Мотор Сич» зависло между государственным решением о продаже предприятия Китаю и угрозой осложнения отношений с США, в игру вокруг соглашения активно включились российские СМИ. Об этом пишет эксперт Института будущего Илья Куса в колонке в издании Liga.
По его словам, России выгоден срыв контракта, поскольку в этом случае Украину ждут существенные штрафные санкции, потеря сотрудничества с Китаем и потеря рынка Юго-Восточной Азии.
Это классическая ловушка, считает эксперт: «С одной стороны, на Киев давят США (хотя уже и без Болтона), требуя запретить продажу завода китайцам на финальном этапе… С другой стороны, Китай требует от Украины выполнить взятые на себя обязательства и утвердить чистое соглашение, к которому раньше (и сейчас, на самом деле) никаких претензий не было. Невыполнение одного из вариантов ухудшает отношения Украины с одним из глобальных партнеров, которые одинаково важны для Киева».
Куса считает, что Украина должна сделать не легкий, но логический с точки зрения национальных интересов выбор, подтвердив тем самым, что Киев в состоянии принимать жесткие и самостоятельные решения. Пока же, вместо принятия «взрослых» решений, происходит замалчивание и забывание проблемы. Эксперт приводит несколько примеров контрактов, сорванных ранее в Украине таким же образом — китайский кредит «Нафтогазу» размером в 3,6 млрд долларов и зерновой контракт на 3 млрд долларов в 2015 году.
«Так и с заводом „Мотор Сич“. Бездействие приведет к потере партнерства с Китаем, ухудшению международных позиций Украины и ослаблению ее потенциала выйти в будущем на рынки Юго-Восточной Азии. В обмен, мы не получим ничего. А через пару лет в Китае все равно появятся новые двигатели для вертолетов и самолетов, в том числе с помощью России. А у нас и в дальнейшем будут заниматься „борьбой со шпионами“ на стратегических предприятиях, которые никому будут не нужны», — заключил эксперт.
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