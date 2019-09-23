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Гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака
24 сентября звезды рекомендуют побыть с семьей, наладить быт и устранить мелкие бытовые проблемы.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака.
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Овен
Проблемы с финансами и конфликты с любимым человеком. Будьте внимательнее к людям.
Телец
Хороший день для путешествия и романтической встречи. Другу понадобится ваша помощь.
Близнецы
Хороший день для решения бытовых проблем. Вечером хорошо бы отдохнуть с друзьями.
Рак
Ракам звезды обещают кардинальные перемены в семейной жизни, а также переезды, ремонты
Лев
Хороший день для подписания контрактов, командировок и новых начинаний.
Дева
Возможны конфликты с родственниками. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты.
Весы
Звезды говорят Весам, что вторник — хороший день для подарков, передвижений и признания в любви.
Скорпион
У Скорпионов возникнут конфликты с коллегами. Вечером отправляйтесь в театр, кино или на вечеринку.
Стрелец
Стрельцу придется отправляться к врачам. Вы сами виноваты, что махнули рукой на хронические заболевания.
Козерог
Хороший день, чтобы решить юридические и финансовые проблемы. Постарайтесь хорошо отдохнуть.
Водолей
У Водолеев серьезные проблемы с финансами. Пора вспомнить, кто предлагал вам подработку.
Рыбы
Болезнь может поломать ваши планы, поэтому займитесь здоровьем, не переохлаждайтесь и держите ноги в тепле.
Удачного вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
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