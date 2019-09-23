Стиль жизни

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака

24 сентября звезды рекомендуют побыть с семьей, наладить быт и устранить мелкие бытовые проблемы.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Проблемы с финансами и конфликты с любимым человеком. Будьте внимательнее к людям.

Телец

Хороший день для путешествия и романтической встречи. Другу понадобится ваша помощь.

Близнецы

Хороший день для решения бытовых проблем. Вечером хорошо бы отдохнуть с друзьями.

Рак

Ракам звезды обещают кардинальные перемены в семейной жизни, а также переезды, ремонты и т. д.

Лев

Хороший день для подписания контрактов, командировок и новых начинаний.

Дева

Возможны конфликты с родственниками. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты.

Весы

Звезды говорят Весам, что вторник — хороший день для подарков, передвижений и признания в любви.

Скорпион

У Скорпионов возникнут конфликты с коллегами. Вечером отправляйтесь в театр, кино или на вечеринку.

Стрелец

Стрельцу придется отправляться к врачам. Вы сами виноваты, что махнули рукой на хронические заболевания.

Козерог

Хороший день, чтобы решить юридические и финансовые проблемы. Постарайтесь хорошо отдохнуть.

Водолей

У Водолеев серьезные проблемы с финансами. Пора вспомнить, кто предлагал вам подработку.

Рыбы

Болезнь может поломать ваши планы, поэтому займитесь здоровьем, не переохлаждайтесь и держите ноги в тепле.

Удачного вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

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