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Серена Уильямс рассказала, от чего толстеет (фото)
37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, за свою карьеру завоевавшая 23 титула на турнирах серии «Большого шлема», назвала продукт, от которого, по ее мнению, она полнеет больше всего.
«Думаю, от попкорна мой зад становится толще», — написала Уильямс-младшая на своей странице в Twitter, сопроводив запись грустными смайликами. Видимо, это «открытие» очень огорчило Серену, поскольку она очень любит попкорн и с радостью уплетает его при каждом удобном случае.
Пользователи в комментариях постарались развеселить загрустившую спортсменку веселыми картинками и видео, а один из них разместил обложку модного журнала «Harper's Bazaar», на котором Серена позирует в платье золотистого цвета.
Отметим, что Уильямс-младшая последний раз выигрывала турнир в январе 2017-го, триумфовав на Открытом чемпионате Австралии. 1 сентября того же года американка родила дочь, после чего вернулась на корт в марте 2018-го. На данный момент Серена занимает девятую строчку в мировом женском рейтинге.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарная Уильямс на глазах у Меган Маркл проиграла юной румынке Андрееску в финале US Open.
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