Легендарная Уильямс на глазах у Меган Маркл проиграла финал US Open (видео)

Спорт

В субботу, 7 сентября, в Нью-Йорке прошел финал Открытого чемпионата США (US Open) — заключительного в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 млн долларов.

В финале женского одиночного разряда сошлись 37-летняя титулованная американка Серена Уильямс (восьмая позиция в мировом женском рейтинге), на счету которой 23 победы на турнирах «Большого шлема» в карьере, и почти вдвое младшая (19-летняя!) канадка румынского происхождения Бянка Ванесса Андрееску (15-я).

Месяц назад, в финале турнира в Торонто, теннисистки впервые встретились на корте, но матч продолжался всего 19 минут, поскольку Уильямс отказалась его продолжать из-за повреждения. На этот раз американка, будучи явным фаворитом у букмекеров, настроена была взять реванш (тем более, поддержать ее прилетела из Лондона близкая подруга Меган Маркл), но юная Андрееску вновь посрамила всех скептиков, добыв сенсационную победу в двух сетах — 6:3, 7:5.

Отметим, что для Уильямс-младшей это уже четвертое подряд поражение в финальных матчах турниров «Большого шлема» — ранее Серена уступала в решающих поединках немке Анжелик Кербер на Уимблдоне-2018, японке Наоми Осаке на US Open-2018 и румынке Симоне Халеп на Уимблдоне-2019. Последняя же победа на «Шлеме» датирована январем 2017-го, когда американка триумфовала на Открытом чемпионате Австралии.

Добавим, что кроме первой победы на турнире серии «Большого шлема» и красавца-кубка, Андрееску пополнит свой банковский счет на 3,85 млн долларов, Серена же станет богаче на 1,9 млн в американской валюте.

За победу на US Open-2019 Андрееску заработала 3,85 млн долларов призовых

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина не смогла впервые в карьере выйти в финал турнира «Большого шлема».

Фото Jimmie 48

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