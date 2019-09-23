Церемония вручения наград ФИФА The Best: онлайн-трансляция гала-вечера в «Ла Скала»

Спорт

В понедельник, 23 сентября, в знаменитом миланском театре «Ла Скала» состоится ежегодная церемонии вручения наград ФИФА The Best, по итогам которой назовут лучших футболистов и тренеров мира прошлого сезона в восьми номинациях (начало — в 21:30).

В частности, на звание лучшего игрока по версии ФИФА претендуют Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»). Кстати, эта же тройка фигурировала в списке претендентов на звание футболиста номер один прошлого сезона по версии УЕФА. Во время недавней жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов лучшим признали голландца ван Дейка.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию гала-вечера в Милане, за которой вы сможете следить в этой новости.



Награда ФИФА

Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991-м, тогда им стал немец Лотар Маттеус. Шесть лет подряд ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956-м, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности.

Легендарный немец Лотар Маттеус — первый обладатель награды ФИФА

Напомним, что в голосовании за приз The Best участвуют журналисты, главные тренеры и капитаны национальных сборных со всего мира, а также фанаты.

Гуллит и невеста Буффона

Официальный сайт ФИФА обнародовал имена ведущих церемонии. Ими станут легендарный голландский футболист Руд Гуллит и известная итальянская телеведущая Илария Д’Амико.

Напомним, что 57-летний Гуллит — бывшая звезда «Милана» и сборной Нидерландов, чемпион Европы, обладатель «Золотого мяча"-1987. Д’Амико — одна из самых известных личностей в итальянском мире спортивных трансляций, а заодно невеста и мать трехлетнего сына голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона (она старшего Джиджи на пять лет).

Илария Д’Амико и Руд Гуллит

Лучший гол (награда Ференца Пушкаша)

Лионель Месси («Барселона», в ворота «Бетиса»)

Хуан Кинтеро («Ривер Плейт», в ворота «Расинга»)

Даниель Жори («Дебрецен», в ворота «Ференцвароша»)

Лучший вратарь

Алиссон Бекер («Ливерпуль», Бразилия)

Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия)

Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия)

Лучший вратарь-женщина

Кристиане Эндлер («ПСЖ», Чили)

Хедвиг Линдаль («Челси», Швеция)

Сари ван Веенендааль (экс-«Арсенал», Нидерланды)

Лучший тренер мужской команды

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»)

Лучший тренер женской команды

Жиль Эллис (сборная США)

Фил Невилл (сборная Англии)

Сарина Вигман (сборная Нидерландов)

Награда лучшим фанатам

Сильвия Грекко со своим незрячим сыном

Фанаты сборной Нидерландов на женском ЧМ

Хусто Санчес, болеющий за команду своего покойного сына

Лучшая футболистка

Люси Бронз («Лион», сборная Англии)

Алекс Морган («Орландо Прайд», сборная США)

Меган Рапино («Сиэтл Рейн», сборная США)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в прошлом году лучшим футболистом мира ФИФА признала хорвата Луку Модрича.

Фото fifa.com

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