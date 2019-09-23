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Пожар в «Токио Стар»: прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру отеля
Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении главному инженеру отеля «Токио Стар», в котором при пожаре в ночь на 17 августа погибли 9 человек. Как сообщили в прокуратуре, это должностное лицо подозревается в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).
Правоохранители отмечают: установлено, что с 2009 года главный инженер фактически отвечал за исправность систем и подбор работников, которые должны были ремонтировать сантехническое и электрическое оборудование. Он также руководил работой этих людей.
«Вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение норм пожарной безопасности в гостинице. В своей деятельности указанные лица подчинялись непосредственно владельцам заведения», — прокомментировали в прокуратуре.
Согласно выводам проверок органов ГСЧС, хозяйственная деятельность заведения годами велась с существенными нарушениями пожарной безопасности, и в 2012 году из-за этого работу отеля остановили.
По данным прокуратуры, в течение 2013−2018 годов, чтобы помешать проверкам контролирующих органов и пресечению незаконной деятельности гостиницы, владельцами был осуществлен ряд сделок с целью обеспечения деятельности этого заведения под видом новых субъектов хозяйствования.
В июле 2019 года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения не принимались. В результате произошел пожар.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 13 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения старшему администратору «Токио Стар» Ирине Паровик — содержание в СИЗО до 18 октября. «ФАКТЫ» также писали, что Одесская обладминистрация собиралась выделить по 100 тысяч гривен семьям погибших постояльцев. Между тем дочь жительницы Австралии, погибшей в результате ночного пожара в отеле, требует возмещения причиненного ущерба в гораздо большем размере — миллиона долларов.
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