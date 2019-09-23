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Происшествия

Экс-депутат избил мужчину на празднике в Херсонской области (фото)

12:41 23 сентября 2019 81
Экс-депутат избил мужчину на празднике в Херсонской области (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Херсонской области бывшего депутата Евгения Рищука подозревают в нападении на действующего депутата Олешковского районного совета Романа Чухалова. В сети дебошира называют одним из заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

Об инциденте сообщил депутат Днепровского районного совета Херсона Александр Власов, который приехал на место.

В сайте полиции Херсонской области сообщается о драке на праздновании дня села поздно вечером 22 сентября.

В полиции имя напавшего на депутата не сообщают, однако подтверждают факт драки, которая произошла на праздновании Дня села Правые Саги под Херсоном.

Власов также опубликовал фото и видео с места инцидента.

Пострадавший депутат

На месте инцидента

Напомним, в Запорожье зверски избили 32-летнего ветерана АТО, который вступился в магазине за девушку. Николая Стельмаха четыре раза ударили по голове битой за то, что он сделал замечание хулиганам, оскорбившим сотрудницу магазина. Николай уже три дня находится в коме. Родственники ветерана АТО рассказали «ФАКТАМ» подробности ЧП.

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