Происшествия

Экс-депутат избил мужчину на празднике в Херсонской области (фото)

В Херсонской области бывшего депутата Евгения Рищука подозревают в нападении на действующего депутата Олешковского районного совета Романа Чухалова. В сети дебошира называют одним из заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

Об инциденте сообщил депутат Днепровского районного совета Херсона Александр Власов, который приехал на место.

В сайте полиции Херсонской области сообщается о драке на праздновании дня села поздно вечером 22 сентября.

В полиции имя напавшего на депутата не сообщают, однако подтверждают факт драки, которая произошла на праздновании Дня села Правые Саги под Херсоном.

Власов также опубликовал фото и видео с места инцидента.

Пострадавший депутат

На месте инцидента

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