Стиль жизни

Кому не повезет: гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака

24 сентября все альтруистические порывы и добрые дела не останутся незамеченными и вернутся сторицей.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Не стоит доверять людям, которые очень хотят вам понравиться. Берегите кошелек.

Телец

Не доверяйте свои секреты никому. Избегайте душных помещений, можете заболеть.

Близнецы

Возможны скандалы в транспорте. На работе и в личной жизни ждут успехи.

Рак

Возможно появление новых долгов. На работе стоит постараться и укрепить свои позиции.

Лев

Возможны конфликты с коммунальными службами и хлопоты с детьми. Зато любимый человек порадует.

Дева

Возможны звонки с позитивными новостями и приятные приобретения. Берегите нервы.

Весы

Не принимайте опрометчивых решений. Лучше подумайте еще один день. Особенно это касается рабочих вопросов.

Скорпион

Старшему родственнику или лучшему другу понадобится ваша помощь. В любовных делах встретитесь с непониманием.

Стрелец

Звезды обещают Стрельцам карьерный успех, продвижение личного бизнеса или борьба с конкурентами.

Козерог

Семейным Козерогам пора перестать игнорировать партнера, устройте незабываемый ужин или купите билеты в город мечты.

Водолей

Сегодня не рекомендуется давать деньги в долг даже самому близкому человеку. Вечером ждет сюрприз.

Рыбы

Возможно пищевое расстройство, поэтому внимательно отнеситесь к еде. Можете пострадать от конфликта друзей.

Удачного вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

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