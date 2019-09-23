Трагедия на трассе Киев — Чоп: появилось видео последствий страшной аварии

Происшествия

Медики продолжают бороться за жизнь 9 людей, пострадавших в страшной аварии на трассе Киев — Чоп в Житомирской области. Напомним, возле села Большой Молодьков фура с цистерной влетела в автобус с сотрудниками областного троллейбусно-трамвайного депо, в результате чего погибли 9 человек.

На кадрах с места событий видно, что удар пришелся в заднюю часть автобуса. Как рассказал источник «ФАКТОВ», автобус стоял на обочине вдоль трассы Киев-Чоп в сторону столицы, водитель менял колесо, как в один момент в него на скорости въехал грузовик. Часть пассажиров была в автобусе, часть стояла вдоль транспортного средства на обочине.

Сейчас четверо пассажиров находятся в реанимации, другие пассажиры находятся в больнице города Новоград-Волынский. Водителю грузовика предоставили медицинскую помощь и он задержан полицией. За нарушение правил дорожного движения ему грозит до 10 лет тюрьмы. По одной из версий, водитель грузовика мог уснуть за рулем.

Как сообщали «ФАКТЫ», за выходные на дорогах Украины погибло 49 людей. Еще одна жуткая авария произошла в Одесской области, где фура столкнулась с переполненной маршруткой. Там погибли 9 человек.

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