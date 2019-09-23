- 14:41 В Днепре столкнулись маршрутка и грузовик: 11 человек попали в больницу
- 14:40 Отмена санкций против Януковича: появились подробности решения суда
- 14:25 Где смотреть онлайн «Мариуполь» — «Динамо»: расписание трансляций матча УПЛ
- 14:22 Обвиняемые в совершении теракта в Харькове могут выйти на свободу, — журналист
- 14:20 Смертельное ДТП под Одессой: арестован водитель грузовика
- 13:58 При нанесении татуировок в организм попадают токсины, провоцирующие рак
- 13:51 В воинской части в Хмельницком погиб военный: детали трагедии
- 13:49 В Киеве жители нескольких районов останутся без воды (адреса)
- 13:45 В Украине могут отменить призыв в армию: что об этом известно
- 13:36 Пенсионер расстрелял соседей из-за громкой музыки: история получила продолжение
- 13:35 15 миллионов за интервью: дочь больной Заворотнюк отказалась от баснословного гонорара
- 13:21 В Украину придут дожди: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
При нанесении татуировок в организм попадают токсины, провоцирующие рак
Известно, что при нанесении татуировок есть риск инфицирования ВИЧ, вирусными гепатитами В и С. Также врачи говорят о том, что краски, которыми украшают тело, могут содержать канцерогенные вещества. А недавно специалисты Федерального немецкого института оценки рисков объяснили, почему у многих возникает аллергия на татуировки. Исследование показало: при нанесении тату в организм попадают не только токсичные вещества из краски, но и металлические частицы игл, в состав которых входят железо, никель и хром. Эти вещества могут провоцировать аллергию.
Читайте также: Дырка в носовой перегородке, кровотечения и храп: чем грозит пирсинг носа
Ранее ученые из Копенгагенского университета и Европейское химическое агентство сообщали о том, что большинство красок, которые используются для нанесения татуировок, содержат ртуть и кобальт и другие опасные вещества, которые могут даже спровоцировать рак.
Специалисты не советуют увлекаться татуировками, ведь, как оказывается, они вредят здоровью. К тому же у любителей тату могут возникнуть сложности, если придется, например, проходить магнитно-резонансную томографию. Но в некоторых случаях татуировки оправданны: чтобы скрыть шрамы, пигментные пятна и другие дефекты кожи.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как после татуажа век украинка ослепла на один глаз.
Кроме того, татуировки вызывают проблемы с терморегуляцией и могут спровоцировать тепловой удар.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.