При нанесении татуировок в организм попадают токсины, провоцирующие рак

Здоровье и медицина

Известно, что при нанесении татуировок есть риск инфицирования ВИЧ, вирусными гепатитами В и С. Также врачи говорят о том, что краски, которыми украшают тело, могут содержать канцерогенные вещества. А недавно специалисты Федерального немецкого института оценки рисков объяснили, почему у многих возникает аллергия на татуировки. Исследование показало: при нанесении тату в организм попадают не только токсичные вещества из краски, но и металлические частицы игл, в состав которых входят железо, никель и хром. Эти вещества могут провоцировать аллергию.

Ранее ученые из Копенгагенского университета и Европейское химическое агентство сообщали о том, что большинство красок, которые используются для нанесения татуировок, содержат ртуть и кобальт и другие опасные вещества, которые могут даже спровоцировать рак.

Специалисты не советуют увлекаться татуировками, ведь, как оказывается, они вредят здоровью. К тому же у любителей тату могут возникнуть сложности, если придется, например, проходить магнитно-резонансную томографию. Но в некоторых случаях татуировки оправданны: чтобы скрыть шрамы, пигментные пятна и другие дефекты кожи.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как после татуажа век украинка ослепла на один глаз.

Кроме того, татуировки вызывают проблемы с терморегуляцией и могут спровоцировать тепловой удар.

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