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Моника Беллуччи кардинально изменила имидж (фото)
Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи, которая еще недавно красовалась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, демонстрируя длинные роскошные волосы, кардинально сменила имидж. 54-летняя звезда отрезала волосы и предстала с необычной короткой стрижкой-боб.
В новом образе она появилась на модном показе Dolce&Gabbana весна-лето-2020. Для выхода в свет актриса выбрала лаконичный белый брючный костюм, прозрачную черную блузу с бантом на шее. Дополнила образ стильными черными очками.
Сменить имидж актрисе посоветовал ее парикмахер Джон Нолле, с которым она работает много лет. Стилист хотел сделать образ Моники более легким и непредказуемым.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Моника Беллуччи рассталась с молодым бойфрендом — художником Николасом Лефевром.
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