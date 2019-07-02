Моника Беллуччи рассталась с молодым бойфрендом

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Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи, закрутившая роман с молодым художником Николасом Лефевром, сделала неожиданное заявления. 54-летняя кинозвезда сама рассказала о разрыве с 36-летним бойфрендом в интервью французскому изданию F.

Актриса призналась, что она решила завершить романтические отношения с Николасом, но пара сохранила дружеские отношения. Причину разрыва Моника называть не стала.

«Мы с Николасом, безусловно, любим друг друга, и он научил меня многим вещам. Безусловно, он — человек, который имеет настоящий художественный талант и чутье, но отныне наши отношения пойдут другим путем — дружбы на всю жизнь», — рассказала Моника Беллуччи.

Напомним, это первые отношения актрисы после болезненного развода с Венсаном Касселем. О романе Моники с художником заговорили в декабре прошлого года, когда парочку подловили папарацци на свидании. Тогда счастливые влюбленные целовались прямо на улице и не скрывали своих чувств.

В марте 2018 года пара впервые появилась на светском мероприятии в Мадриде, приковав внимание всех мировых СМИ. По словам Моники, секретность их романа очень сблизила, а Николаса она с трепетом называла мужем, который разделяет ее взгляды и увлечения, в частности, путешествия.

«Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. У него совсем другая работа, но через нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он отлично меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива», — говорила ранее Моника Беллуччи.

Напомним, одна из самых красивых женщин мира дважды была замужем. Ее первым мужем был итальянский фотограф Клаудио Карлос Бассо (1990 по 1994). На съемках фильма «Квартира» она познакомилась с французским актером Венсаном Касселем. Они поженились в 1999 году. В этом браке родилось две дочери — старшей Дэве уже 14 лет. Девочка как две капли воды похожа на знаменитую маму. Младшей Леони — всего восемь. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.

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