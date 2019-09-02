- 13:32 Обмен поенными: Москалькова сделала новое заявление
- 13:26 Известный шоумен стал новым ведущим программы о светской жизни
- 13:26 Бывшие супруги Моника Белуччи и Венсан Кассель впервые появились вместе на красной дорожке
- 13:24 Сразу четыре человека за одни сутки покончили с собой под Киевом
- 13:12 Меган Маркл больше не увидится со своим папой, а принц Гарри отверг подарок собственного отца – принца Чарльза
- 13:02 Поднять экономику на 40%: Гончарук поделился амбициозными планами на 5 лет
- 12:51 Розенбаум попал в реанимацию после тяжелой операции
- 12:41 На Байкале установили бюст Путина, чтобы жаловаться ему на проблемы: в сети волна смеха
- 12:37 Поблажки для арестантов за 2 тысячи долларов: в Одессе будут судить руководителей СИЗО
- 12:31 Где смотреть онлайн Украина – Финляндия: расписание трансляций матча молодежного Евро-2021
- 12:31 Под Харьковом на свалке обнаружили тело убитой женщины: первые детали и фото с места ЧП
- 12:28 «Наша жесткая позиция — как можно меньше вмешательства государства в энергорынки», — министр энергетики
Бывшие супруги Моника Белуччи и Венсан Кассель впервые появились вместе на красной дорожке (фото)
Бывшие супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые после развода появились весте на красной дорожке. Знаменитые актеры стали гостями 76-го Венецианского кинофестиваля. Звезды вместе с режиисером Гаспаром Ноэ представили обновленную версию «Необратимости».
Они появились вместе на фотоколе, а затем и на премьере. 54-летняя Моника блистала в красном кружевном платье с открытой спиной, вызвав восторг публики. Актриса выглядит прекрасно.
Стоит отметить, что бывшие супруги держались весьма отстраненно и не общались. Хотя ранее в интервью утверждали, что сохранили дружеские отношения.
На фестиваль приехала и новая жена Касселя Тина Кунаки с их маленькой дочерью. Тина появилась с мужем на премьере исторической драмы режиссера Романа Полански «Дело Дрейфуса».
Напомним, Моника Беллучи и Венсан Кассель развелись в 2013 году. Недавно стало известно, что актриса закрутила роман с молодым художником Николасом Лефевром. Однако отношения пары длились недолго — Моника заявила о расставании.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что гостями Венецианского фестиваля стали многие мировые знаменитости, в том числе и Брэд Питт.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.