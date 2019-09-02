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Бывшие супруги Моника Белуччи и Венсан Кассель впервые появились вместе на красной дорожке (фото)

Бывшие супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые после развода появились весте на красной дорожке. Знаменитые актеры стали гостями 76-го Венецианского кинофестиваля. Звезды вместе с режиисером Гаспаром Ноэ представили обновленную версию «Необратимости».

Они появились вместе на фотоколе, а затем и на премьере. 54-летняя Моника блистала в красном кружевном платье с открытой спиной, вызвав восторг публики. Актриса выглядит прекрасно.

Стоит отметить, что бывшие супруги держались весьма отстраненно и не общались. Хотя ранее в интервью утверждали, что сохранили дружеские отношения.

На фестиваль приехала и новая жена Касселя Тина Кунаки с их маленькой дочерью. Тина появилась с мужем на премьере исторической драмы режиссера Романа Полански «Дело Дрейфуса».

Напомним, Моника Беллучи и Венсан Кассель развелись в 2013 году. Недавно стало известно, что актриса закрутила роман с молодым художником Николасом Лефевром. Однако отношения пары длились недолго — Моника заявила о расставании.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что гостями Венецианского фестиваля стали многие мировые знаменитости, в том числе и Брэд Питт.

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