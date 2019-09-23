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На что обратить внимание: гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака
25 сентября — прекрасный день для ремонтных работ — как дома, так и на даче.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака.
Овен
Остерегайтесь делать покупки через сомнительный интернет-магазин и совершать поездки на неисправном транспортном средстве.
Телец
Не расслабляйтесь. Отдыхать будете, когда все наладите на работе, дома и в личной жизни.
Близнецы
Близнецам везет в финансовой сфере. Вас могут позвать на свидание с малознакомым человеком, отказывайтесь.
Рак
Появится шанс начать красивый роман, который закончится под марш Мендельсона. У семейных Раком — тишь да гладь.
Лев
Перестаньте изводить близких людей необоснованной критикой. Дома придется заняться мелким ремонтом.
Дева
Девам придется обратиться за помощью к медикам. Или дадут о себе знать старые болячки, или родной человек почувствует себя плохо.
Весы
Возможны некрупные проблемы в сфере финансов. Осторожнее с покупками в маленьких магазинах.
Скорпион
Удачное время для смены работы. На старом месте работы ваша карьера не получит дальнейшего развития.
Стрелец
Не спешите с решениями. Ваши деловые поездки будут удачными.
Козерог
Козерогам звезды рекомендуют заняться внешностью и гардеробом. Порадуют дети.
Водолей
Водолеям следует отказаться от жирных и острых блюд. Родственнику понадобится ваша помощь.
Рыбы
Возможна ссора с кем-то из близких людей или кто-то из них затаит большую обиду, но вы все сможете решить.
Удачного вам дня!
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