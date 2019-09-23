Стиль жизни

На что обратить внимание: гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака

25 сентября — прекрасный день для ремонтных работ — как дома, так и на даче.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Остерегайтесь делать покупки через сомнительный интернет-магазин и совершать поездки на неисправном транспортном средстве.

Телец

Не расслабляйтесь. Отдыхать будете, когда все наладите на работе, дома и в личной жизни.

Близнецы

Близнецам везет в финансовой сфере. Вас могут позвать на свидание с малознакомым человеком, отказывайтесь.

Рак

Появится шанс начать красивый роман, который закончится под марш Мендельсона. У семейных Раком — тишь да гладь.

Лев

Перестаньте изводить близких людей необоснованной критикой. Дома придется заняться мелким ремонтом.

Дева

Девам придется обратиться за помощью к медикам. Или дадут о себе знать старые болячки, или родной человек почувствует себя плохо.

Весы

Возможны некрупные проблемы в сфере финансов. Осторожнее с покупками в маленьких магазинах.

Скорпион

Удачное время для смены работы. На старом месте работы ваша карьера не получит дальнейшего развития.

Стрелец

Не спешите с решениями. Ваши деловые поездки будут удачными.

Козерог

Козерогам звезды рекомендуют заняться внешностью и гардеробом. Порадуют дети.

Водолей

Водолеям следует отказаться от жирных и острых блюд. Родственнику понадобится ваша помощь.

Рыбы

Возможна ссора с кем-то из близких людей или кто-то из них затаит большую обиду, но вы все сможете решить.

Удачного вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter