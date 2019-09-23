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Украина

Гуляющий в харьковских дворах слон взбудоражил сеть (видео)

15:52 23 сентября 2019 208
слон
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове заметили на улице гуляющего слона. Видео в Facebook опубликовал ресурс «ХС Харьков».

Животное спокойно прогуливалось в районе государственного цирка и детского сада № 253.

Под видео появились комментарии жителей, которые жалели слона и считали, что его в цирке плохо кормили, поэтому он вышел на свободу в поисках пищи.

Напомним, 15 сентября во многих городах Украины прошли акции в защиту животных. Зоозащитники вышли на улицы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и других крупных городах и областных центрах с требованиями прекратить работы цирков, где выступают животные. Некоторые участники марша предлагали также отказаться от продуктов животноводства.

А несколько дней назад Окружной административный суд Одессы запретил использовать животных в городском цирке. Это первое такое решение в Украине.

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