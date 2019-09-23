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Гуляющий в харьковских дворах слон взбудоражил сеть (видео)
В Харькове заметили на улице гуляющего слона. Видео в Facebook опубликовал ресурс «ХС Харьков».
Животное спокойно прогуливалось в районе государственного цирка и детского сада № 253.
Под видео появились комментарии жителей, которые жалели слона и считали, что его в цирке плохо кормили, поэтому он вышел на свободу в поисках пищи.
Напомним, 15 сентября во многих городах Украины прошли акции в защиту животных. Зоозащитники вышли на улицы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и других крупных городах и областных центрах с требованиями прекратить работы цирков, где выступают животные. Некоторые участники марша предлагали также отказаться от продуктов животноводства.
А несколько дней назад Окружной административный суд Одессы запретил использовать животных в городском цирке. Это первое такое решение в Украине.
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