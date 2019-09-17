Беспрецедентное решение: суд запретил использовать животных в Одесском цирке

Люди и звери

Окружной административный суд Одессы запретил использовать животных в городском цирке. Напомним, зоозащитники неоднократно устраивали акции возле Одесского государственного цирка, выступая против жестокого обращения с животными.

Как сообщает «Громадське», это первое такое решение в Украине.

Зоозащитники подали иск против одесского цирка после того, как во время внеплановой проверки с экоинспекцией зафиксировали нарушения в содержании диких животных.

Иск был призван заморозить хозяйственную деятельность цирка, пока не будут выполнены требования о запрете их использования.

На заседание суда пришли зоозащитники и рабочие цирка, которые считают, что цирк хотят закрыть полностью и боятся за свои рабочие места.

После четырех часового заседания Одесский окружной административный суд удовлетворил иск полностью. Зоозащитники и экоинспектора говорят, что такое решение стало первым в стране и видят в этом значительный прогресс в «свержении устаревшей цирковой системы».

После того, как решение суда вступит в силу, в спектаклях одесского цирка смогут участвовать только люди.

Напомним, в Украине внесли изменения в законодательство, касающееся защиты животных. Для реализации данного изменения предлагают установить переходный период — пять лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», 15 сентября по всей Украине прошла акция в защиту животных. Марш также поддержали наши соотечественники в Антарктиде на станции «Академик Вернадский».

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