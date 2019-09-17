- 19:01 Вдова футболиста Андрея Гусина откровенно рассказала, как живет после его гибели
- 18:47 Беспрецедентное решение: суд запретил использовать животных в Одесском цирке
- 18:33 Украинский рынок живет по законам «Дикого Запада», — СМИ
- 18:25 Лукашенко заявил, что без участия США "конфликт" в Украине не разрешить
- 18:08 Стало известно, кто будет представлять Украину в ПАСЕ (список)
- 17:51 Раньше избивал жену: в деле об убийстве 18-летней студентки под Тернополем появились новые детали
- 17:50 Тенденция, однако: в Украине осквернили еще один памятник расстрелянным евреям
- 17:33 «Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 17:31 На Львовщине бунт против угля из России: заблокирована железная дорога
- 17:29 Булгаков-FEST получил ежегодную «прописку» на Андреевском спуске
- 17:14 Эксперт потребовал от НАБУ остановить коррупцию в «Центрэнерго»
- 17:07 "Вы — мама всей страны": обращение фанатов Зеленского к его матери взорвало сеть
Беспрецедентное решение: суд запретил использовать животных в Одесском цирке
Окружной административный суд Одессы запретил использовать животных в городском цирке. Напомним, зоозащитники неоднократно устраивали акции возле Одесского государственного цирка, выступая против жестокого обращения с животными.
Как сообщает «Громадське», это первое такое решение в Украине.
Зоозащитники подали иск против одесского цирка после того, как во время внеплановой проверки с экоинспекцией зафиксировали нарушения в содержании диких животных.
Иск был призван заморозить хозяйственную деятельность цирка, пока не будут выполнены требования о запрете их использования.
На заседание суда пришли зоозащитники и рабочие цирка, которые считают, что цирк хотят закрыть полностью и боятся за свои рабочие места.
После четырех часового заседания Одесский окружной административный суд удовлетворил иск полностью. Зоозащитники и экоинспектора говорят, что такое решение стало первым в стране и видят в этом значительный прогресс в «свержении устаревшей цирковой системы».
После того, как решение суда вступит в силу, в спектаклях одесского цирка смогут участвовать только люди.
Напомним, в Украине внесли изменения в законодательство, касающееся защиты животных. Для реализации данного изменения предлагают установить переходный период — пять лет.
Как сообщали «ФАКТЫ», 15 сентября по всей Украине прошла акция в защиту животных. Марш также поддержали наши соотечественники в Антарктиде на станции «Академик Вернадский».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"