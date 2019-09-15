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Украина

По всей Украине проходят марши в защиту животных (фото, видео)

15:55 15 сентября 2019 24
марши
Инф. «ФАКТОВ»

По всей Украине 15 сентября жители вышли на марши за права животных. Марш зоозащитников проводится уже третий год подряд. Жители двух десятков городов вышли с лозунгом «Защита слабых — дело сильных».

В ходе марша его участники вспомнили о самых острых проблемах, с которыми приходится стыкаться, например, безнаказанность догхантеров, браконьерство, уничтожение краснокнижной фауны.

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Также зоозащитники обратили внимание, что несмотря на все их усилия до сих пор в Украине функционируют цирки с животными, работают дельфинарии. Животных продолжают использовать в тестировании косметических средств.

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Некоторые участники марша предлагали вообще отказаться от продуктов животноводства. «Животные — наши друзья, а не еда», — настаивали активисты.

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Марши в защиту животных прошли в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье и других крупных городах и областных центрах.

Напомним, ранее зоозащитники спасли лисицу, которую хотели использовать как живой тренажер для охотничьих собак.

Фото Наталія Богач/Facebook, Vlad Petryk/Facebook, Мария Карпенко/Facebook

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