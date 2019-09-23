Общество и люди

В Киеве пешеходный мост будут ремонтировать до Нового года

На столичной Борщаговке дорожники приступили к ремонту пешеходного моста через проспект Леся Курбаса (между улицами Тулузы и Серкова). И до конца текущего года путепровод будет закрыт для горожан, сообщили в «Киевавтодоре». На пешеходном мостике планируют заменить прогоны, обновить опоры и ступеньки. Напомним, в Киеве сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста.

Кроме того, для удобства горожан здесь также установят лифты. С первым этапом работ должны управиться до конца 2019-го, а полностью ремонт планируют завершить до лета следующего года.

А еще на одном Борщаговском путепроводе, который ремонтируют с середины лета, в субботу, 21 сентября, восстановили движение автотранспорта: открыли одну полосу в сторону центра и две — в обратном направлении. До конца сентября обещают открыть движение скоростного трамвая.

Напомним, что на время ремонтных работ на Борщаговском путепроводе движение трамваев №№ 1 и 3 временно приостановлено, а для пассажиров организовали альтернативные маршруты: трамвайный № 2 — от проспекта Академика Королева до станции «Ромена Роллана»; автобусный № 3Т — от станции «Кольцевая дорога» до станции «Старовокзальная» через проспекты Л. Курбаса и Космонавта Комарова; автобусный № 4: от Михайловской Борщаговки до Индустриального моста через проспект Отрадный.

Ориентировочно до 30 сентября закрыт троллейбусный маршрут № 27К («Железнодорожная станция Киев-Волынский"—"Индустриальный путепровод»), вместо него курсирует автобус № 4.

А в Деснянском районе столицы в связи с ремонтом трамвайных путей на пересечении улиц Закревского и Драйзера в ночь на 24, 25 и 26 сентября изменятся маршруты трамваев №№ 28 и № 33. Последние отправления по своим схемам:

— № 28 — от улицы Милославской — в 23:37, 23:42; от станции метро «Лесная» — в 22:48, 22:53;

— № 33 — от улицы С. Лифаря — в 23:10, 23:33, от ДВРЗ — в 22:27, 22:38.



С 23:00 движение трамваев организовывают от станции метро «Лесная» и от ДВРЗ до бульвара Перова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на Почтовой площади вандалы «разукрасили» стены зданий всевозможными надписями, сделанными краской из баллончиков.

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